Россиянам захотели запретить брать новые кредиты

Центробанк предложил расширить полномочия регулятора и ввести прямые ограничения для банков на выдачу кредитов. Такая мера должна помочь сдержать темпы роста розничного кредитования в России, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В докладе регулятора о способах прямых ограничений количества выдаваемых кредитов предлагается, например, просто запрещать выдавать необеспеченные кредиты заемщикам с определенным уровнем долговой нагрузки, не выдавать необеспеченные кредиты сроком более чем на пять лет и не выдавать ипотеку, когда у заемщика слишком высокое отношение долга к залогу. Банк России также допускает, что можно установить допустимую долю таких кредитов в портфеле или выдачах.

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В ЦБ считают, что меры можно было бы распространить на всех кредиторов — это позволит избежать ухода заемщиков из банков в микрофинансовые организации. Кроме того, в регуляторе полагают, что ограничения можно дифференцировать в зависимости от региона, стоимости недвижимости или категории банка-кредитора.

Сейчас регулятор использует для сдерживания кредитов надбавки к коэффициентам риска — чем они выше, тем больше капитала нужно банку для соблюдения нормативов. В прошлом году ЦБ два раза повышал надбавки по ипотечным кредитам с низким первым взносом и четыре раза — по необеспеченным потребительским кредитам. Меры позволили с 1 мая по 1 августа 2019 года снизить годовой темп прироста потребительского кредитования с 25,3 до 24,5 процента.Однако в ЦБ полагают, что для сдерживания роста кредитования таких мер недостаточно.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно отмечал, что закредитованность населения может негативно отразиться на экономике России в ближайшей перспективе. По его мнению, к 2022 году проблема приведет к взрыву в экономике.

С июня Минэкономразвития и Центробанк спорят о влиянии роста потребительского кредитования. В министерстве полагают, что на рынке может надуться пузырь. В ЦБ отмечают, что единственным драйвером роста экономики России в первом квартале был именно рост числа потребительских и автомобильных кредитов. Между тем сам рост потребкредитования за этот период составил 24 процента.

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