Россиян предупредили о «взрыве» экономики из-за кредитов

Вопрос закредитованности населения негативно повлияет на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда», — сказал политик, добавив, что до 2022 проблема приведет к «взрыву» в экономике.

По словам Орешкина, ведомство разрабатывает меры, которые позволят замедлить рост кредитования.

Ранее между Центробанком и Минэкономразвития возникла дискуссия о влиянии роста потребительского кредитования на экономику России. Регулятор опубликовал доклад, согласно которому в первом квартале 2019 года ВВП России вырос на 0,5 в годовом выражении. В ЦБ полагают, что единственным драйвером экономики был рост числа потребительских и автомобильных кредитов.

С этим не согласен Орешкин, который заявил, что без ограничений по платежу к доходу на рынке «надувается пузырь». По мнению министра, в результате сложившейся ситуации Россия может столкнуться с социальными и экономическими последствиями уже в 2021 году.

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