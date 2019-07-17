Россияне погрязли в кредитах

Долговая нагрузка россиян перед банками с 2014 года выросла в 1,5 раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор закредитованности населения, подготовленный саморегулируемой организацией «Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА).

Если в 2014 году россияне в среднем были должны банкам не более семи зарплат, то в 2018-м сумма выросла до 9-10 зарплат, а в 2019-м — до 11. Как пишет издание, доходы около семи миллионов человек (10 процентов заемщиков) не превышают 50 тысяч рублей в месяц. Более половины суммы тратится на платежи по кредитам.

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Порядка 2,3 миллиона человек, чей доход составляет 20 тысяч рублей, после взноса по кредиту остаются с 11-12 тысячами рублей, что близко к прожиточному минимуму или черте бедности. Еще у 4,7 миллиона россиян после взноса по кредиту остается немногим больше, отмечает издание.

Спрос на кредиты растет из-за падения доходов, считает президент организации Эльман Мехтиев. Аналогичного мнения придерживается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, причиной роста закредитованности становится тенденции к снижению доходов и уровня благосостояния россиян.

По мнению Покатовича, активнее всего кредиты берут россияне с невысоким уровнем жизни, что усиливает давление на их и без того низкие доходы. В перспективе двух лет эта тенденция может привести к серьезным негативным и социальным последствиям, заявил он.

В НАПКА подсчитали, что с января по май 2019 года объем банковского кредитования физлиц увеличился на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию, в настоящее время 75 процентов экономически активного населения имеют кредиты. Однако это соответствует показателям развитых стран.

Ранее между Центробанком и Минэкономразвития возникла дискуссия о влиянии роста потребительского кредитования на экономику России. Регулятор опубликовал доклад, согласно которому в первом квартале 2019 года ВВП России вырос на 0,5 в годовом выражении. В ЦБ полагают, что единственным драйвером экономики был рост числа потребительских и автомобильных кредитов.

С этим несогласен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который заявил, что без ограничений по платежу к доходу на рынке «надувается пузырь». По мнению министра, в результате сложившейся ситуации Россия может столкнуться с социальными и экономическими последствиями уже в 2021 году.

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