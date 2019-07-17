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Россияне погрязли в кредитах

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Долговая нагрузка россиян перед банками с 2014 года выросла в 1,5 раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обзор закредитованности населения, подготовленный саморегулируемой организацией «Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА).

Если в 2014 году россияне в среднем были должны банкам не более семи зарплат, то в 2018-м сумма выросла до 9-10 зарплат, а в 2019-м — до 11. Как пишет издание, доходы около семи миллионов человек (10 процентов заемщиков) не превышают 50 тысяч рублей в месяц. Более половины суммы тратится на платежи по кредитам.

Порядка 2,3 миллиона человек, чей доход составляет 20 тысяч рублей, после взноса по кредиту остаются с 11-12 тысячами рублей, что близко к прожиточному минимуму или черте бедности. Еще у 4,7 миллиона россиян после взноса по кредиту остается немногим больше, отмечает издание.

Спрос на кредиты растет из-за падения доходов, считает президент организации Эльман Мехтиев. Аналогичного мнения придерживается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его словам, причиной роста закредитованности становится тенденции к снижению доходов и уровня благосостояния россиян.

По мнению Покатовича, активнее всего кредиты берут россияне с невысоким уровнем жизни, что усиливает давление на их и без того низкие доходы. В перспективе двух лет эта тенденция может привести к серьезным негативным и социальным последствиям, заявил он.

В НАПКА подсчитали, что с января по май 2019 года объем банковского кредитования физлиц увеличился на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию, в настоящее время 75 процентов экономически активного населения имеют кредиты. Однако это соответствует показателям развитых стран.

Ранее между Центробанком и Минэкономразвития возникла дискуссия о влиянии роста потребительского кредитования на экономику России. Регулятор опубликовал доклад, согласно которому в первом квартале 2019 года ВВП России вырос на 0,5 в годовом выражении. В ЦБ полагают, что единственным драйвером экономики был рост числа потребительских и автомобильных кредитов.

С этим несогласен глава Минэкономразвития Максим Орешкин, который заявил, что без ограничений по платежу к доходу на рынке «надувается пузырь». По мнению министра, в результате сложившейся ситуации Россия может столкнуться с социальными и экономическими последствиями уже в 2021 году.

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GRABOVKA, UKRAINE - JULY 18: A Ukrainian police officer searches for human remains found in a field on July 18, 2014 in Grabovka, Ukraine. Malaysia Airlines flight MH17 travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur crashed yesterday on the Ukraine/Russia border near the town of Shaktersk. The Boeing 777 was carrying 298 people including crew members, the majority of the passengers being Dutch nationals, believed to be at least 173, 44 Malaysians, 27 Australians, 12 Indonesians and 9 Britons. It has been speculated that the passenger aircraft was shot down by a surface to air missile by warring factions in the region. (Photo by Brendan Hoffman/Getty Images)Россию снова обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом
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