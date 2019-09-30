Сбербанк запустит оплату ЖКХ на кассах магазинов

Сбербанк планирует запустить оплату жилищно-коммунальных услуг, интернета, домашнего телефона, телевидения и сотовой связи на кассах магазинов. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники.

Помимо этого услуга позволит платить на кассах налоги, погашать штрафы, уплачивать пошлины и делать бюджетные платежи, пишет издание. Новая услуга может появиться уже осенью 2019 года, однако не исключается перенос ее запуска на более поздний срок.

Услуга будет доступна только клиентам банка. По словам одного из источников, прием платежей запустят именно в торговых точках, которые уже выдают наличные по картам банка.

Сам по себе сервис будет похож на оплату счетов в банке. Кассир возьмет предъявленную квитанцию об оплате, внесет данные, примет платеж и выдаст чек.

Проект по выдаче наличных в магазинах реализует Центробанк. Впервые услуга была запущена в сентябре 2018 года. В середине сентября 2019-го стало известно, что Сбербанк запустил такой сервис в сети «ВкусВилл». Он будет предоставляться держателям карт Mastercard и Visa, выпущенным любым российским банком.

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