Россияне смогут платить за продукты лицом

Сбербанк намерен внедрить технологии оплаты товаров в магазине с помощью биометрических данных — сканирования лица или отпечатка пальца. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на обновленные условия расчетов с торговыми точками.

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Чтобы воспользоваться системой, покупателю нужно сначала пройти регистрацию в магазине, где есть необходимое для этого оборудование. Для этого следует вставить свою карту в ридер биотерминала, создать пароль и отсканировать отпечаток пальца или изображение лица.

Последнее смогут сделать только те, кто ранее проходил сканирование лица в отделении банка. После завершения процедуры владелец карты сможет платить ею с помощью биометрии. Согласно условиям, биометрические данные могут быть прикреплены только к одной карте. В случае, если покупатель захочет вернуть товар, он должен будет предоставить не только биометрию, но и карту.

Сбербанк запустил систему сбора биометрических данных осенью 2018 года. Глава кредитного учреждения Герман Греф в октябре сообщил, что в базе данных банка уже собраны миллионы слепков биометрических данных. В январе сбор такой информации открылся в почти трех тысячах отделений Сбербанка.

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