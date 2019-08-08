Россияне начнут платить за ЖКХ по-новому

Сбербанк анонсировал новую возможность по оплате жилищно-коммунальных услуг через кассы в торговых точках. Сообщение об этом размещено в четверг, 8 августа, на сайте кредитной организации.

Новая опция рассчитана на жителей отдаленных и малонаселенных территорий страны. Как отмечается в сообщении Сбербанка, в 76 российских регионах уже действует возможность без комиссии снимать наличные через кассы магазинов для жителей районов, не обеспеченных банкоматами. До конца 2019 года количество таких торговых точек будет доведено банком до трех тысяч.

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«В будущем, кроме снятия наличных, у жителей появится возможность прямо на кассе оплачивать дополнительные услуги, например, ЖКУ. Это позволит повысить доступность банковских услуг и открыть доступ к новым форматам оплаты с использованием новейших технологий», — прокомментировала планы кредитной организации заместитель председателя правления Светлана Кирсанова.

Как и снятие наличных через кассу, внесение платежей за услуги ЖКХ будет доступно без комиссии при оплате дебетовой картой покупки на любую сумму. Магазины, в которых действуют дополнительные опции, маркируются специальным указателем-наклейкой и снабжаются инструкциями для населения.

Ранее стало известно о планах наделить правом банковского платежного агента и российские ломбарды. В этом случае россияне смогут оплачивать в ломбардах жилищно-коммунальные услуги — как наличными, так и без денег, если принесут с собой вещь из списка принимаемых в залог.

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