Россиянку оставили без средств из-за чужих долгов за ЖКХ

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Многодетная жительница Нальчика Наталья Березгова узнала о списании со своей банковской карты крупной суммы. Пытаясь разобраться в ситуации, она выяснила, что по документам числится собственницей чужой квартиры. Об этом сообщает «Кавказский узел».

«Я обнаружила, что из 20 тысяч рублей, которые у меня были на карте, осталось всего 600 рублей. Стала выяснять, куда подевались мои деньги, и узнала, что их сняли приставы. Я была очень удивлена, так как никаких долгов по коммунальным услугам у меня не было. Ни одной копейки. Я получаю субсидии и оплачиваю все вовремя», — рассказала изданию женщина.

Разбираясь с причинами списания, Березгова узнала, что по документам числится собственницей не только своей квартиры в доме №9 по Ингушской улице, но и еще одной квартиры — на той же улице, но в доме №19. При этом обеим квартирам, как выяснилось, присвоен один и тот же кадастровый номер.

Жители квартиры в доме №19 по Ингушской улице накопили коммунальную задолженность на 83 тысячи рублей, часть этих денег и была взыскана с Березговой. «Я попросила [жителей квартиры в доме №19] представить мне документы на квартиру, чтобы я их сфотографировала и показала приставам. Но хозяева указанной квартиры отказались мне что-либо показывать», — рассказала женщина. Росреестр внес изменения в документы, убрав сведения о наличии в собственности Березговой второй квартиры, однако вернуть списанные средства женщине пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в 2018 году задолженность россиян по жилищно-коммунальным услугам выросла на 121,2 миллиарда рублей.

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