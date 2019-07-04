Соседство с должниками за ЖКХ оказалось опасным

Управляющие компании (УК) минимизируют обслуживание тех домов, в которых проживают должники за услуги ЖКХ. Об этом пишет «Российская Газета» со ссылкой на эксперта Высшей школы госуправления РАНХиГС Игоря Кокина.

«Управляющие компании сокращают свои расходы. Не проводят часть работ. Обычно стараются отказаться от тех работ, невыполнение которых незаметно», — приводит слова Кокина издание. К таким мерам УК прибегают, поскольку у них нет возможности распределить долги систематических неплательщиков на других жителей дома, подчеркивает эксперт.

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По его словам, чтобы компенсировать недополученные средства, управляющие компании сокращают периодичность уборки общественных зон и реже проводят плановые осмотры домов, в которых проживают должники.

В свою очередь, это может стать причиной антисанитарной обстановки в подъездах и даже спровоцировать коммунальные аварии, подчеркивает Кокин, добавляя, что некоторые УК изначально формируют бюджет и планируют работы с учетом того, что получат оплату за оказываемые услуги не в полном размере.

В конце 2018 года Центр стратегических разработок предложил реформировать институт товариществ собственников жилья, обязав членов ТСЖ к солидарной ответственности за коммунальные долги соседей. Однако в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ эту инициативу назвали противоречащей российскому законодательству.

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