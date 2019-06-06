Россиянка отказалась от фамилии и отчества ради экономии на ЖКХ

Жительница Уфы уничтожила все свои документы и обратилась в городскую миграционную службу с просьбой исключить ее из всех баз данных, чтобы не выплачивать крупную задолженность за ЖКХ. Об этом сообщает НТВ.

По информации телеканала, пенсионерка Людмила Киселева также отказалась от своих фамилии и отчества, настаивая на том, что ее зовут «живая женщина Людмила». Признавать долги Людмилы Киселевой своими пенсионерка перестала.

Когда в начале июня по адресу проживания пенсионерки пришли судебные приставы, женщина впустила их, однако отказалась признавать, что она и должница Людмила Киселева — одно и то же лицо. При этом она подчеркнула, что владеет занимаемой квартирой «по естественному праву живорождения» и предъявила приставам не имеющий юридической силы документ, который назвала аффидевитом (в британском и американском праве — нотариально заверенные письменные показания, предоставленные по причине невозможности личного присутствия свидетеля — прим. «Ленты.ру»).

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При попытке судебных приставов арестовать ее личные вещи женщина вызвала полицию. В отношении пенсионерки возбудили дело об административном правонарушении, ей грозит штраф.

Согласно информации на сайте регионального управления судебных приставов, на Киселевой числится задолженность на сумму более 250 тысяч рублей. В сюжете телеканала говорится о долге в 300 тысяч.

В январе 2019-го депутат Алексей Куринный выступил с предложением списать все долги россиян за ЖКХ, срок невыплат по которым составляет более трех лет. Эта инициатива не нашла поддержки у главы Минстроя России: Владимир Якушев подчеркнул, что это было бы неправильно с точки зрения платежной дисциплины.

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