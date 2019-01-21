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Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ

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Владимир Якушев

Российское министерство строительства не поддержало инициативу депутата Госдумы Алексея Куринного о списании со всех россиян невозвратных долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом заявил глава ведомства Владимир Якушев, передает РИА Новости.

Руководитель Минстроя отметил, что речь идет о большой сумме. По его мнению, ликвидировать долг неправильно с точки зрения дисциплины. «Нужно понимать источник, — указал Якушев. — За счет кого списываем? Дискуссию можно разводить после того, как появится ответ на этот вопрос».

Министр добавил, что применять практику списания долгов нежелательно по соображениям социальной справедливости: по его словам, граждане не платят за услуги по разным причинам, причем те, кто в действительности не в состоянии платить, могут получать субсидии.

Освободить россиян от долгов за коммунальные услуги член КПРФ Алексей Куринный предложил 19 января, после того, как районный суд Грозного обязал «Газпром» списать общую задолженность — около девяти миллиардов рублей — населения Чеченской Республики за газ.

Ряд регионов тут же попросили списать и их задолженность за газ по примеру Чечни. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 января заявил, что вопрос об освобождении от долгов чрезвычайно сложный и должен решаться с учетом интересов как поставщиков услуг, так и простых граждан.

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