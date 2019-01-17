Российский мэр решил повысить зарплату дворникам и урезать руководству ЖКХ

Мэр Назрани (Ингушетия) Алихан Тумгоев раскритиковал работу служб городского ЖКХ и на встрече с местными жителями объявил о решении повысить зарплату дворникам, снизив ее руководящему составу. Об этом он сообщил в Instagram.

«Я глава города, постоянно слежу за санитарным состоянием в муниципальном образовании, хожу, собираю пакеты с мусором, а вы сидите в бухгалтерии в тепле. Так не пойдет (...). Зарплата простых коммунальщиков, которые работают в любую погоду, будет увеличена, а бухгалтерии и руководству предприятия сокращена», — заявил он.

Тумгоев также призвал тех, кто мусорит в неположенных местах, «вглядеться в лица этих женщин». «Это им приходится за вами подбирать пакеты, пустые коробки, банки и так далее. А это дополнительная нагрузка, которая ложится на их уставшие плечи», — отметил мэр.

Как сообщает «Интерфакс», таким образом Тумгоев отчитал городскую службу ЖКХ, подведомственную мэрии и обслуживающую как город, так и несколько округов, которые в него входят.

Весной 2017 года Тумгоев отключил свой дом от газоснабжения из солидарности с 400 семьями, лишившимися газа в связи с проводящимся ремонтом труб: подачу топлива пришлось приостановить в связи с заменой ветхого участка газопровода. Мэр пояснил, что снова включит у себя отопление после завершения работ.

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