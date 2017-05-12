Мэр Назрани отключил себе газ из солидарности с горожанами

Руководитель администрации Назрани (Ингушетия) Алихан Тумгоев отключил свой дом от газоснабжения из солидарности с 400 семьями, лишившимися газа в связи с проводящимся ремонтом труб. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

Мэр пояснил, что снова включит у себя отопление после завершения работ на газопроводе.

Премьер-министр Ингушетии Руслан Гагиев заявил, что поступок Тумгоева достоин уважения, и призвал горожан проявить терпение. «Я понимаю жителей, которые вынуждены испытывать трудности в связи с отсутствием газа. Но другого выхода пока нет, поскольку отключение газа является неизбежным, так как сохраняется угроза утечки», — сказал Гагиев.

По данным регионального правительства, газоснабжение в 400 домах отключили после хлопка газа в частном доме на улице Эсмурзиева, произошедшего 9 мая. В результате ЧП никто не пострадал. Подачу газа пришлось приостановить в связи с заменой ветхого участка газопровода.