Трое взрослых погибли от утечки газа в подмосковном Подольске

Двое мужчин и женщина погибли от отравления в подмосковном Подольске в результате утечки бытового газа. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще восемь человек из этого же дома, в том числе четверо детей, в тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

Сообщение об обнаружении семерых пострадавших в квартире жилого дома на улице Кирова поступило во вторник, 10 января, около 13:00. К моменту приезда врачей скорой помощи трое взрослых скончались. Четверо детей в возрасте от года до 10 лет срочно были отправлены в реанимацию, чуть позже были госпитализированы еще четверо взрослых — их медики нашли в соседних квартирах.

Официальный представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Елена Фокина подтвердила «Ленте.ру» информацию о ЧП в Подольске и гибели трех человек - женщины и двух мужчин. «В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств происшествия. Начата доследственная проверка», — уточнила она.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в администрации Подольска, произошедшее пока квалифицируется как несчастный случай.