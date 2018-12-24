Пенсионер 10 лет просил у чиновников дорогу, не дождался и построил все сам

Пожилой житель Светлогорска Калининградской области Василий Перебейнос много лет просил чиновников построить дорогу, но устал получать отказы и решил сделать все сам. Строительство заняло у него почти десятилетие, рассказал пенсионер в эфире программы «60 минут» телеканала «Россия 1».
Там, где сейчас 200 метров асфальта, раньше была грунтовая трасса, превратившаяся в болото. По словам 80-летнего мужчины, там нельзя было ни пройти, ни проехать. Он несколько раз обращался в администрацию, но каждый раз ему отвечали, что денег нет, а дорога в этом месте не предусмотрена. «Тогда я решил построить участок улицы Мичурина, чтоб показать, что не деньги главное, а главное взяться за это дело», — добавил Перебейнос.
Его инициатива привлекла внимание общественности, вскоре появились помощники. Основой дорожного полотна стали старые аэродромные плиты, на использование которых чиновники дали разрешение. Также город выделил плитку, а средства — бизнесмены и депутаты. Часть стройматериалов удавалось получить при проведении работ в других районах города.
Так за восемь лет появилась не только дорога, но и ливневка, тротуар, деревья, скамейки и съезды к жилым домам. Долгое время их обслуживанием занимался сам пенсионер, подметал ее, прочищал ливневку от опавших листьев. Недавно власти взяли трассу на баланс, провели освещение, уборкой теперь занимаются дворники.