Украденная у россиян асфальтовая дорога нашлась в соседней деревне

Администрация Ржевского района Тверской области за 80 тысяч рублей разрешила местному охотничьему хозяйству разрушить асфальтовую дорогу до деревни Медведево, чтобы использовать полученные щебень и асфальтовую крошку в своих целях, сообщает «МБХ медиа».

Местные жители узнали, что остались без 600 метров своей двуполосной дороги, когда в середине августа рабочие начали ломать трассу. Груженый фрагментами асфальта самосвал уехал в сторону соседней деревни Харитоново. «И это был не ремонт, дорогу попросту украли», — пишет издание.

Новым владельцем дороги оказалось охотничье хозяйство «Осуга», расположенное неподалеку от Харитоново. Заместитель главы Ржевского района Михаил Петрушихин сказал журналистам, что дорожное покрытие якобы уже было разрушено, и охотхозяйство предложил чиновникам выгодную сделку: самостоятельно забрать асфальт и за это перечислить в бюджет сельского поселения 80 тысяч рублей. «Никаких незаконных действий не было», — добавил он.

Жители района написали коллективное обращение в прокуратуру Тверской области.

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