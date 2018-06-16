В Бурятии украли несколько зданий лечебницы

Прокуратура Бурятии подозревает экс-сотрудников местной администрации в хищении объектов бальнеологической лечебницы «Нилова-Пустынь», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По предварительным данным, с 2013 по 2015 год несколько теперь уже бывших чиновников незаконно переписали на компанию ООО «Здоровье» здания ванного корпуса, спелеокамеры и пансионата. В результате лечебница не только потеряла право на недвижимость, но и не может ее использовать.

Муниципальному учреждению нанесен ущерб в 10 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Решается вопрос о предъявлении обвинений подозреваемым.

В октябре 2017 года в Красноярском крае неизвестные украли мост, по которому дачники ходили к своим домам. От сооружения остался только каркас.

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