В Бурятии украли несколько зданий лечебницы

Прокуратура Бурятии подозревает экс-сотрудников местной администрации в хищении объектов бальнеологической лечебницы «Нилова-Пустынь», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, с 2013 по 2015 год несколько теперь уже бывших чиновников незаконно переписали на компанию ООО «Здоровье» здания ванного корпуса, спелеокамеры и пансионата. В результате лечебница не только потеряла право на недвижимость, но и не может ее использовать.
Муниципальному учреждению нанесен ущерб в 10 миллионов рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Решается вопрос о предъявлении обвинений подозреваемым.
В октябре 2017 года в Красноярском крае неизвестные украли мост, по которому дачники ходили к своим домам. От сооружения остался только каркас.