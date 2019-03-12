На снижение тарифов ЖКХ в России предложили потратить шесть триллионов рублей

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России могут быть существенно снижены, если в обновление системы ЖКХ вложат порядка 4-6 триллионов рублей. В такую сумму оценил модернизацию сферы депутат Госдумы Сергей Пахомов, сообщает РИА Новости.

«Наверное, если сделать это (обновить систему ЖКХ — прим. "Ленты.ру"), то тарифы будут другие», — сказал Пахомов. В Госдуме он занимает пост первого заместителя председателя комитета по ЖКХ. Депутат отметил, что указанной суммы хватит только на модернизацию коммунальных систем, без учета расходов на обновление электросетей. «Это то, что необходимо вложить сегодня в систему, чтобы она отвечала современным нормам», — подчеркнул парламентарий, добавив, что коммунальные сети в России изношены «колоссально».

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В понедельник, 11 марта, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что большинство россиян переплачивают за предоставляемые им услуги ЖКХ более чем в два раза. Чиновник отметил, что около трех четвертей российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ, четверть — наоборот, недоплачивают, так как тарифы в них заниженные. По словам Артемьева, в настоящее время в соседних регионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться в 54 раза.

Ранее в марте премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минстрою России и ФАС разработать предложения по снижению платы за жилищно-коммунальные услуги для россиян, которые ведут раздельный сбор мусора.

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