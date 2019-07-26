Банковские секреты россиян стали дороже

За последние полгода данные банковских клиентов подорожали в несколько раз. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании DeviceLock.

Стоимость получения информации по картам или выписки по операциям выросла в 3-7 раз. Также на черном рынке появилась новая услуга: за 15 тысяч рублей можно узнать адреса банкоматов, которыми клиент пользовался в течение месяца. По словам директора департамента информационной безопасности банка «ФК Открытие» Владимира Журавлева, большинство хищений осуществляется при помощи методов социальной инженерии. Без знания персональных данных шанс успешного завершения мошеннической операции значительно снижается.

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Рост цен также связали с тем, что банки начали активную борьбу с утечками. В DeviceLock указали на резкое сокращение числа банков, по которым есть предложения по «пробиву» информации. Специалисты по безопасности уверены, что это связано с разной ценностью инсайда из разных банков. «В первую очередь нужны "инсайдеры" в крупных банках с большой базой, в идеале — с большим количеством премиальных клиентов с дебетовыми картами», — заключил собеседник газеты из одного из крупных розничных банков.

В конце июля стало известно, что в России участились случаи мошенничества с использованием простой электронной подписи: к примеру, число микрокредитов, оформленных таким образом, выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Граждане чаще всего узнают об оформленных на их имя кредитах уже после того, как с них начинают требовать долг. В итоге выясняется, что при заключении договора микрофинансовой организации представлялись документы одного человека, а номер телефона, с которого подтверждалась электронная подпись, был оформлен на другого.

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