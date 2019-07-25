На россиян повесили чужие кредиты

В России выросло число случаев мошенничества с использованием простой электронной подписи: к примеру, число микрокредитов, оформленных таким образом, выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета «Известия».

Всплеск подобных преступлений зафиксировали в конце 2018 года. Как правило, в большинстве случаев мошенничество вскрывается на стадии взыскания», — сказала глава организации «Микрофинансирование и развитие» («МиР») Елена Стратьева. Она уточнила, что в связи с этим компания вынуждена приостановить процесс получения долга и начать разбираться, кем является пожаловавшийся клиент — мошенником или пострадавшим. В итоге компании несут убытки.

Материалы по теме «70 процентов профессий исчезнут в следующие 10 лет» Как вырастить Стива Джобса и победить бедность в России? Отвечает ведущий экономист Европы

«Известия» отметили, что граждане чаще всего узнают об оформленных на их имя кредитах уже после того, как с них начинают требовать долг. В итоге выясняется, что при заключении договора микрофинансовой организации представлялись документы одного человека, а номер телефона, с которого подтверждалась электронная подпись, был оформлен на другого. В некоторых случаях для этого использовались украденные или утерянные сим-карты. В «МиР» полагают, что проблема незаконного оформления кредитов будет актуальна до тех пор, пока в стране есть черный рынок персональных данных.

В начале июля Центробанк сообщил о новом способе мошенничества при денежных переводах через банкоматы. Суть метода заключается в несовершенстве сценариев обработки переводов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!