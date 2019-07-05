Найден новый способ мошенничества в банкоматах

Центробанк сообщил о новом способе мошенничества при денежных переводах через банкоматы, передает ТАСС со ссылкой на обзор регулятора.

Суть метода заключается в несовершенстве сценариев обработки переводов. Так, в банкомате выбирается операция перевода между физическими лицами и указывается номер карты получателя.

Далее терминал направляет банку-отправителю и банку-получателю два авторизационных сообщения. После получения обоих одобрений баланс на карте получателя увеличивается, а с карты отправителя указанная сумма снимается. При этом процедура перевода в банкомате еще не закончена, и устройство запрашивает подтверждение у отправителя на списание комиссионных, однако отправитель нажимает отказ. После этого сообщение о возврате отправляется обоим банкам, однако получатель успевает снять деньги еще до разблокировки денег на карте отправителя.

ЦБ рекомендует для предотвращения таких хищений скорректировать сценарий работы банкоматов, а также запрашивать согласие клиента с условиями обслуживания до отправки авторизационных сообщений, а не после.

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