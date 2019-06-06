Россиян предупредили о новом способе мошенничества

В Мосгорсуде рассказали о новом виде мошенничества: жертвам звонят неизвестные лица, которые представляются сотрудниками суда и различных ведомств. Об этом сообщается на сайте пресс-службы суда.

Звонящие говорят, что человек признан потерпевшим по уголовному делу, и на основании приговора суда ему присуждена определенная сумма. Чтобы получить средства, жертву просят «перечислить названную звонившим сумму денег» — якобы проценты.

В сообщении подчеркивается, что в последнее время участилось случаи обращения граждан, которые просят подтвердить или опровергнуть информацию о признании их потерпевшими по какому-либо уголовному делу.

В связи с этим в Мосгорсуде напомнили, что по Уголовно-процессуальному кодексу получение присужденных на основании приговора суда денежных средств не требует каких-либо дополнительных переводов.

В апреле сообщалось о новом способе защитить россиян от телефонных мошенников. Так, Центробанк заявил о намерении собирать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков. Речь идет как о номерах, которые используются для входящих звонков от клиентов, так и о телефонах для исходящих вызовов от банка.

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