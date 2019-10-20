Российские банки обяжут проверять телефоны клиентов

Банки планируют обязать собственноручно проверять достоверность телефонных номеров клиентов. Об этом в воскресенье, 20 октября, «Известиям» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, законопроект с соответствующими поправками будет рассмотрен в ноябре. Предполагается, что банки выделят деньги на создание единой информационной системы (ЕИС), в которой будут храниться данные абонентов. После этого кредитные организации будут направлять оператору ЕИС запрос, на который будет дан ответ о соответствии или несоответствии паспортных данных номеру телефона.

Предполагается, что поправки помогут бороться с навязчивыми звонками коллекторов и некоторыми видами мошенничества с использованием социальной инженерии.

Однако операторы связи выступают против создания ЕИС, а банки относятся к идее неоднозначно. Так, поправки не помогут решить вопрос мошенничества полностью, а стоимость реализации проекта может составить десятки миллионов рублей. По мнению специалистов, гораздо более эффективным способом борьбы с телефонным мошенничеством может стать переход на виртуальные сим-карты.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, отменяющий комиссию за межрегиональные банковские переводы для россиян в пределах одного банка. Это будет касаться только транзакций между физическими лицами.

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