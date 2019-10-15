Банковские переводы сделают доступнее для россиян

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об отмене комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка, передает «Интерфакс».

Предполагается, что закон устранит существующую в настоящее время межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг. В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

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По мнению авторов инициативы, отмена так называемого банковского роуминга будет способствовать свободному перемещению денег на российском финансовом рынке, развитию безналичных платежей и устранению дискриминационных практик тарификации.

Разработать эту инициативу ранее потребовал премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава правительства указал, что банки зачастую пытаются получить дополнительное вознаграждение за обычные процедуры, которые, по его словам, не несут никакой финансовой нагрузки.

Сейчас среди крупнейших игроков на рынке взимание такой комиссии осуществляет только Сбербанк. По утверждению главы банка Германа Грефа, процесс отказа от комиссии за внутренние переводы планируется запустить в 2020 году.

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