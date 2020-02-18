Россию признали лидером в сфере кибербезопасности

Россию признали одним из мировых лидеров в области кибербезопасности, а также по уровню развития передовых технологий в данной отрасли и общественной осведомленности. К такому выводу пришли эксперты, принявшие участие в Неделе безопасного Рунета 2020, сообщается на сайте Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), при поддержке которой прошел форум.

По словам экспертов, в настоящее время в сфере кибербезопасности в России можно выделить несколько макротрендов. В частности, как пояснил директор РАЭК Сергей Плуготаренко, к ним относятся рост востребованности интеллектуальных систем защиты, значительное влияние на рынок регуляторных инициатив и снижение «порога входа» на рынок киберпреступности. Кроме того, считает Плуготаренко, прослеживается и изменение самой «парадигмы защиты»: теперь главной задачей системы безопасности становится не предотвращение атаки, а максимально быстрое ее обнаружение.

По данным директора РАЭК, самыми распространенными способами кибератак являются заражение вредоносным ПО в сочетании с методами социальной инженерии. Чаще всего от действий киберпреступников страдают государственные учреждения, промышленные компании и финансовый сектор, однако каждая пятая атака направлена против частных лиц.

«Киберпреступники продолжают использовать неграмотность пользователей в вопросах обеспечения собственной безопасности», — отметил Плуготаренко. В данных условиях особенно важным становится повышение уровня цифровой грамотности населения, которое помогает обезопасить граждан от киберпреступников, подчеркнул он.

Неделя безопасного Рунета 2020 прошла в России уже в 13-й раз с 11 по 18 февраля. Ее организатором выступил РОЦИТ при поддержке РАЭК, отраслевых партнеров и профильных органов власти.

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