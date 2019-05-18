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Россия начала писать Digital Диктант

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В России запущен Digital Диктант — масштабная проверка знаний об информационных технологиях. На официальную церемонию открытия проекта в Москве пришло ХХ человек. Мероприятия в поддержку Digital Диктанта состоялись на 67 площадках в 57 городах страны. Ожидается, что количество участников акции составит порядка 50 тысяч человек.

Проверить уровень своей цифровой грамотности можно в течение недели с 18 по 24 мая на сайте цифровойдиктант.рф, а также в мобильном приложении. Диктант разделен на 3 смысловых блока, разработанных с учетом разных возрастных категорий: для детей (14-17 лет) и для взрослых (18+). Первый блок посвящен основам компьютерной грамотности: различным устройствам и знаниям базовых программ. Второй — работе с интернетом, социальными сетями и онлайн-приложениями. В третий блок включены вопросы кибербезопасности, в том числе защите персональных данных. Участники смогут узнать свои результаты сразу после прохождения теста. Если испытуемый совершил ошибку, он сможет получить правильный ответ с сопутствующими пояснениями и рекомендациями.

Организаторами Digital Диктанта выступили Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ), Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и Microsoft при поддержке «Aвито», Координационного центра домена сети Интернет, Общероссийского народного фронта, HP Inc., Почты Mail.ru, Rambler Group, Московского аэропорта «Домодедово».

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