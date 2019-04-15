На РИФ+КИБ 2019 представят главные цифры Рунета

В подмосковном пансионате «Лесные дали» 17-19 апреля 2019 года пройдет 23-й Российский Интернет-Форум (РИФ+КИБ) 2019. РИФ+КИБ — это фестиваль и многопотоковый форум, где с докладами выступят представители государства, крупнейших российских и международных компаний. Традиционно на РИФ+КИБ проводятся эксклюзивные презентации, а также озвучиваются самые актуальные данные по секторам цифровой экономики.

В рамках открывающей панели РИФ+КИБ аналитический отдел Ассоциации Электронных Коммуникаций (РАЭК) представит результаты исследования «Экономика Рунета 2018-2019».

В частности, будут обсуждаться объемы основных сегментов экономики Рунета, главные интегральные показатели развития отрасли, тренды и прогнозы, экосистема цифровой экономики России, а также регулирование цифровых отраслей: текущее состояние, тренды.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин выступит с докладом «Рунет и Государство» или «Государство и Рунет»?. В рамках доклада будут обсуждаться проблемы развития интернета в России, цифровая экономика, а также базис для Цифровой экономики и взгляд регулятора на перспективы развития.

Руслан Тагиев и Ксения Ачкасова из компании Mediascope специально для РИФ+КИБ готовят подробную аналитику по аудитории Рунета. В частности, в рамках доклада будут озвучены следующие показатели: аудитория, площадки, рекламные бюджеты, интернет и другие медиа, развитие мобильного интернета, тренды российского интернета.

Директор Координационного центра доменов .ru/.рф Андрей Воробьев посвятит свой доклад юбилею Рунета, которому в этом году исполняется 25 лет.

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников расскажет о пользователях Рунета. Он представит индекс цифровой грамотности 2018, средние показатели по стране — ХОРОШО, а личные ЛУЧШЕ, всероссийский Digital Диктант 2019. Антон Губницын из ТИАР-центра презентует свежие показатели рынка Sharing-экономики.