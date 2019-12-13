Топ-менеджеры ведущих российских СМИ обсудили главные медиа-тренды

На Russian Internet Week (RIW) 13 декабря состоялась презентация обновленного кластера «Медиа и технологии» Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Об этом сообщается в поступившем в редакцию пресс-релизе.

На первом собрании председатель кластера Надежда Арабкина и сопредседатель Вазген Аскарян пригласили топ-менеджеров ведущих российских СМИ к совместному формированию медиа-пространства.

В ходе обсуждения главных трендов отрасли директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров обратил внимание на необходимость поиска новых каналов дистрибуции контента.

Также руководители СМИ призвали сохранять качество контента как на бумаге, так и в электронном виде и поделились своим видением будущего журналистики в стране. В дальнейшем на встречах кластера будут обсуждаться эти и другие вопросы.

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