В России обсудили перспективы внедрения 5G-сетей

Москва в настоящее время уже помогает операторам связи создавать инфраструктуру, необходимую для внедрения 5G-сетей. Об этом в рамках 12-й Недели российского интернета (RIW-2019) сообщил замруководителя столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Александр Горбатько. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 13 декабря.

Как отметил Горбатько, обычно российские субъекты исключены из регулирования связи, так как данные вопросы в основном решаются на федеральном уровне, однако Москва как столица может решать некоторые вопросы экосистемы связи. Чиновник также добавил, что в городе планируется разработать концепцию городской эстетики связи.

«В начале декабря ДИТ Москвы объявил конкурс на разработку инженерных и архитектурно-эстетические критериев размещения телеком-оборудования. С появлением 5G его станет больше», — заявил он.

Горбатько подчеркнул, что появляющееся на улицах города оборудование не должно портить облик города. «Нас в этом поддерживают все ключевые операторы сотовой связи», — заверил он.

Кроме того, участники круглого стола «Зона 5G: развитие высокоскоростных сетей» обсудили перспективы развития данной технологии, стоящие на его пути препятствия, а также отношение к 5G обычных пользователей.

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