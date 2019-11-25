Предсказано будущее 5G в мире

Порядка 65 процентов населения Земли будут жить в зоне покрытия сетей 5G к 2025 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование Ericsson Mobility Report.

По данным специалистов, по итогам 2019 года число подключений к 5G составит 13 миллионов. В этом году услуги 5G запустили в странах Азии, Европы, Ближнего Востока и Северной Америки. Аналитики полагают, что к 2025 году число подключений вырастет до 2,6 миллиарда.

Помимо этого, в течение ближайших шести лет потребление трафика в расчете на одного пользователя смартфона вырастет с нынешних 7,2 гигабайта то 24 гигабайтов. Рост будет происходить за счет активного просмотра потокового видео и услуг с технологиями виртуальной и дополненной реальности.

В ближайшие годы лидерами по подключению 5G будут Северная Америка, страны Северо-Восточной Азии и страны Европы. Но несмотря на распространение 5G, доминирующей технологией мобильной связи в ближайшие шесть лет будет оставаться LTE.

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