Отдаленные села Курил и Сахалина обзаведутся устойчивой связью

Качественная мобильная связь и интернет появятся в отдаленных селах Сахалина и Курильских островов, сообщается на сайте правительства Сахалинской области. Это произойдет в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

По словам представителей областного правительства, местные власти рассчитывают повысить качество жизни, а также сократить отток молодежи из региона за счет улучшения уровня телекоммуникаций.

«В Сахалинской области отдаленные села обеспечат качественной связью. В Москве губернатор Валерий Лимаренко подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным агентством связи. Глава региона отметил, что удовлетворенность людей качеством связи станет одним из ключевых показателей эффективности работы сахалинского правительства на 2020 год. Плотное взаимодействие с Россвязью — значительный шаг в реализации этой важной социальной задачи», — говорится в сообщении регионального правительства.

Отмечается, что, помимо прочего, новая инфраструктура позволит своевременно информировать местных жителей о чрезвычайных ситуациях.

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