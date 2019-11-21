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В российском вузе поучат будущих медиков на двух языках

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В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) появилась программа по специальности General Medicine («Лечебное дело»), занятия по которой будут проходить на английском языке. Об этом сообщила проректор вуза по международной деятельности университета Марина Гвоздева, передает ТАСС.

«Мы ставим себе задачу принять студентов из Индии, скорее всего, на эту специальность», — пояснила она, уточнив, что именно в Индии наблюдается наибольший спрос на медицинское образование в России.

Программа полностью соответствует стандартам, по которым учатся российские студенты. Ее планируется запустить в 2020 году. Гвоздева добавила, что в вузе уже занимаются разработкой новых программ на иностранных языках в рамках работы с учеными из университетов Финляндии, Швеции и Норвегии.

«Мы размышляем в сторону программ, связанных с интернетом вещей, цифровой экономикой, туризмом и, возможно, междисциплинарной программы с фокусом на североевропейских исследованиях, поскольку это уникальная компетенция нашего университета. Это то, что пока стоит на повестке дня», — сказала Гвоздева, добавив, что разработанная в ПетрГУ не подразумевает изучение иностранного языка.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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