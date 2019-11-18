В Госдуме раскрыли причину ухода девятиклассников в колледжи

Российские девятиклассники уходят в колледжи из-за страха сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН.

«Уход девятиклассников в колледжи отнюдь не означает падение престижа высшего образования», — отметил он, подчеркнув, что знаком с девятиклассницей, которая хотела пойти учиться в колледж, чтобы не сдавать ЕГЭ. «Причем на селе это увлечение очень сильное, но оно сейчас проникает и в город», — добавил Смолин.

Так, по его словам, школьники пытаются обмануть систему и избежать ЕГЭ — многие из тех, кто ушел после 9 класса, все равно потом поступают в вузы. «Хоронить высшее образование рано», — отметил Смолин.

Вместе с тем среди работодателей высшее образование стало менее востребовано, по сравнению с советским временем.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают технологию, которая позволит в будущем сдавать ЕГЭ онлайн. Однако по словам Сергея Кравцова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), такая технология может появиться не раньше 2022 года. «Когда мы будем на 100 процентов уверены, что это работает, мы примем решение», — заявил Кравцов, подчеркнув, что система сдачи ЕГЭ онлайн не должна вернуть тестовые задания с механическим выбором правильного ответа.

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