Российским школьникам захотели разрешить сдавать ЕГЭ онлайн

В России разрабатывают технологию, которая позволит в будущем сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) онлайн. Об этом сообщает заявил Сергей Кравцов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), передает «Интерфакс».

Так, по его словам, в сдаче ЕГЭ онлайн «есть много плюсов», сдавать письменную часть потребуется только при необходимости. «Но мы должны быть уверены максимально, что эта технология не будет давать сбоев», — отметил Кравцов.

Вместе с тем руководитель службы отметил, что такая технология может появиться не раньше 2022 года. «Когда мы будем на 100 процентов уверены, что это работает, мы примем решение», — заявил Кравцов, подчеркнув, что система сдачи ЕГЭ онлайн не должна вернуть тестовые задания с механическим выбором правильного ответа.

Ранее глава министерства просвещения Ольга Васильева посетовала, что обучение российских старшеклассников фактически прекращается из-за необходимости готовиться в сдаче ЕГЭ. В связи с этим она заявила о необходимости факультативных занятий для подготовки. По ее словам, в странах, где школьники сдают аналогичные экзамены, подготовка организуется именно таким образом.

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