Российских школьников захотели дополнительно нагрузить

Обучение российских старшеклассников фактически прекращается из-за необходимости готовиться к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Об этом заявила глава Минпросвещения Ольга Васильева, передает RNS.

«10 и 11 класс у нас нет обучения в школе, оно прекращается, потому что идет планомерная подготовка — я уже перестала использовать "натаскивание", хотя оно остается, к сдаче ЕГЭ…<...> Мы не имеем права заниматься подготовкой во время учебного процесса», — отметила министр, заявив о необходимости факультативных занятий для подготовки к ЕГЭ. По ее словам, в странах, где школьники сдают аналогичные экзамены, подготовка организуется именно таким образом.

Ранее Рособрнадзор решил изменить ЕГЭ по китайскому языку, включив в его письменную часть ответное письмо другу по переписке. Задание может быть включено в экзамен 2020 года. ЕГЭ по китайскому языку впервые прошел в России в 2019 году, сложнее всего выпускникам дается грамматика.

18 сентября стало известно, что Национальный родительский комитет России выступил против введения обязательных ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам. По их мнению, выпускники не должны сдавать эти экзамены в обязательном порядке, «так как Россия является великой независимой страной, а не колонией».

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