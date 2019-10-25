Раскрыты изменения в ЕГЭ

Рособрнадзор решил изменить ЕГЭ по китайскому языку, включив в его письменную часть ответное письмо другу по переписке. Как сообщается на сайте ведомства, задание может быть добавлено в экзамен 2020 года.

Выпускникам, которые выбрали ЕГЭ по китайскому, предстоит написание «личного письма в ответ на предложенное письмо-стимул от зарубежного друга по переписке». Экзаменуемым предложат развернуто и грамотно ответить на три вопроса, которые задаются в письме.

ЕГЭ по китайскому языку впервые прошел в России в 2019 году. В Рособрнадзоре совместно с Федеральным институтом педагогических измерений проанализировали его итоги и пришли к выводу, что результаты соответствуют тем тенденциям, которые наблюдаются в других дисциплинах, связанных с изучением иностранных языков: выпускникам легче даются задания по аудированию и чтению, а задания разделов «Грамматика, лексика, иероглифика», «Письмо» и «Говорение» вызывают трудности. При этом самой сложной оказывается китайская грамматика.

18 сентября стало известно, что Национальный родительский комитет России выступил против введения обязательных ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам. По их мнению, выпускники не должны сдавать эти экзамены в обязательном порядке, «так как Россия является великой независимой страной, а не колонией».

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