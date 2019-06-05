В России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку

В Амурской области впервые стали проводить единый государственный экзамен (ЕГЭ) по китайскому языку. Об этом в среду, 5 июня, сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Уточняется, что китайский язык решили сдавать 16 выпускников этого года и трое выпускников прошлых лет. Такой ЕГЭ проходят в школах двух городов — в Благовещенске и Тынде. Как и любой ЕГЭ по иностранному языку, этот экзамен состоит из письменной и устной части, которые выпускники сдают в разные дни.

Результаты экзамена по китайскому языку появятся 24 июня для первой волны выпускников и 10 июля для тех, кто решил сдавать в резервный день, 28 июня.

Уточняется, что в этом году в Приамурье китайский язык изучали 1,5 тысячи школьников. К проведению ЕГЭ по этому предмету готовились четыре года. Первая его апробация прошла в ноябре 2017 года.

Всего по России китайский язык для сдачи выбрали 289 выпускников из 43 регионов. Он стал пятым языком по популярности у сдающих ЕГЭ наряду с английским, немецким, французским и испанским.

Ранее сообщалось, что среди российских выпускников школ 73 процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента принимают препараты для борьбы с нервным напряжением. У выпускников в среднем уходит десять часов в неделю на подготовку к экзаменам. 32 процента школьников занимаются до пяти часов, еще 32 процента — от пяти до десяти часов, и 19 процентов — от 10 до 20 часов в неделю.

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