В России раскрыли изменения в экзаменах для девятиклассников

Рособрнадзор раскрыл изменения в заданиях основного государственного экзамена (ОГЭ), который сдают выпускники девятых классов. Как сообщает ТАСС, в 2020 году их будут проверять на умение искать информацию и анализировать ее.

«Усилен практический характер заданий, введены новые задания, проверяющие умения осуществлять информационный поиск, анализировать информацию, представленную в разных формах, применять знания для решения различных познавательных, практических и коммуникативных задач», — объяснили в Рособрнадзоре.

Кроме того, во время ОГЭ выпускники покажут умение «формулировать и аргументировать свое мнение» и рассуждать на определенные темы. При этом часть заданий, «хорошо знакомых школам», останется, но по некоторым дисциплинам их число изменится. Так, в работе по русскому языку в 2020 году количество заданий сократится с 15 до 9, а в экзамене по математике, наоборот, появится новый блок «практико-ориентированных» заданий. Будут и другие изменения: на ОГЭ по химии и физике обязательной частью станет проведение реального эксперимента, а на экзамене по истории — работа с исторической картой.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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