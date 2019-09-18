В России предложили исключить один предмет из обязательного списка ЕГЭ и ОГЭ

Национальный родительский комитет России выступил против введения обязательных ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст обращения комитета, направленного в Минпросвещения.

«Выбор для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по иностранному должен производиться на добровольной основе, так как Россия является великой независимой страной, а не колонией», — говорится в обращении.

Кроме того, в тексте обращения указывается, что внедрение обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку противоречит Стратегии национальной безопасности России.

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В комитете также отметили, что для сдачи такого экзамена российским школьникам придется тратить массу времени и сил в ущерб другим предметам, таким как русский язык и математика. Их родители, в свою очередь, будут вынуждены «нести колоссальные расходы на подготовку детей к этому экзамену, ведь вся система настроена на натаскивание детей на его сдачу, а не на получение системных глубоких знаний и не на формирование гармоничной личности».

Ранее сообщалось, что среди российских выпускников школ 73 процента испытывают стресс в период экзаменов, 22 процента принимают препараты для борьбы с нервным напряжением. У выпускников в среднем уходит десять часов в неделю на подготовку к экзаменам. 32 процента школьников занимаются до пяти часов, еще 32 процента — от пяти до десяти часов, и 19 процентов — от 10 до 20 часов в неделю.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». На него было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» планируется создать систему, в которой уже на ранних этапах обучения помимо базового образования ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности.

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