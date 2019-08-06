Путин решил сделать из олимпиадников и их учителей миллионеров

Президент России Владимир Путин заявил, что победители международных школьных олимпиад будут получать по одному миллиону рублей. Его слова передает ТАСС во вторник, 6 августа.

«Уже в текущем году школьники, выигравшие медали на олимпиадах международного уровня по общеобразовательным предметам, а также тренеры этих команд, чего раньше не было, получат премии президента, в том числе победители, занявшие высшую ступень, — 1 миллион рублей», — отметил российский лидер. Кроме того, за второе место школьники будут получать по 500 тысяч рублей, за третье — по 400 тысяч. Путин также отметил, что выпускники российского образовательного центра «Сириус» в прошлом году завоевали на международных олимпиадах 33 медали из 38-ми.

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Президент также отметил, также было принято решение расширить программу президентских грантов для студентов вузов, проявивших выдающиеся способности, с 2020 года. «Мы стремимся к тому, чтобы "Сириус" становился настоящим созвездием, чтобы такие звезды были во всех регионах нашей большой страны»

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». На него было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» планируется создать систему, в которой уже на ранних этапах обучения помимо базового образования ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности.

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