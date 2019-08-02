Спортивные залы в школах Оренбургской области отремонтируют к учебному году

В Оренбургской области к концу августа отремонтируют 25 спортивных залов в школах. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«По инициативе врио губернатора Дениса Паслера в областном бюджете на ремонтные работы предусмотрены средства в сумме 50 млн рублей. Средства федерального бюджета — более 9 миллионов рублей, средства муниципальных районов — более 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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В отремонтированных спортивных залах появится современное напольное покрытие, которое позволит школьникам избежать травм при занятии физкультурой. Стены покроют специальной антивандальной краской, установят современное освещение и завезут новый спортивный инвентарь. Кроме того, ремонтные работы будут проведены в душевых и туалетах, уточнили в пресс-службе правительства региона.

Так, к новому учебному году отремонтированные спортивные залы появятся в школах Гайского, Кувандыкского, Соль-Илецкого, Сорочинского городских округов, Адамовского, Акбулакского, Асекеевского, Бугурусланского, Бузулукского, Грачевского, Домбаровского, Илекского, Кваркенского, Курманаевского, Красногвардейского, Новоорского, Новосергиевского, Октябрьского, Первомайского, Переволоцкого, Саракташского, Светлинского, Северного, Тоцкого, Шарлыкского районов.

Ремонтные работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Образование» и включенного в него федерального проекта «Успех каждого ребенка». Бюджет проекта составил 80,5 миллиардов рублей. В его рамках в России будет создана система, при которой уже на ранних этапах обучения помимо базового образования ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. К концу 2024 года ученики 5-11 классов смогут наряду с основными школьными предметами проходить программы профессионального обучения.

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