Российская школьница изобрела способ защиты детских пальцев от защемления дверью

Шестиклассница из Красноярска Виктория Б. придумала эстетический способ, как защитить малышей от защемления пальцев дверью. Об этом сообщает издание НГС.

Ученица местной школы №22 заметила, что в поездах и на детских площадках зазор между косяком и дверью закрывают специальной гибкой лентой из резины или кожзаменителя, которая предотвращает травмирование пальцев. Но, поскольку в интерьер квартиры такой элемент бы не вписался, девочка вместе с педагогом Сергеем Привалихиным создала аналогичную конструкцию — более эстетичную.

Схема установки для двери Фото: Управление образования Красноярска

«По бокам двери появились выборки. Образовавшийся зазор нужно заполнить декоративным мягким материалом под цвет двери. Для этого лучше всего подходит пенополиуретан. Такой уплотнитель не портит внешний вид двери и предотвратит травму. Кроме того, благодаря доработке по комнатам не будут гулять сквозняки, а дверь будет закрываться бесшумно», — рассказала школьница о своем изобретении.

Шестиклассница планирует начать усовершенствование дверей со своей квартиры, поскольку у девочки есть младшая сестра. Она считает, что ее разработка пригодится педагогам и ответственным родителям.

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