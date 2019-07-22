В Госдуме призвали не сокращать бюджетные места в вузах ради «задела на будущее»

Сокращение числа людей, получающих высшее образование, недопустимо, заявил председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Его слова передает «Парламентская газета».

«Не может быть много людей с высшим образованием. <...> Чем больше в стране людей с высшим образованием, тем больший задел создается на будущее», — отметил парламентарий.

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В связи с этим Никонов заключил, что следует пересмотреть «заложенную в закон об образовании формулу, по которой на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в вузах». Он добавил, что эта формула была внесена в закон, когда в России наблюдался спад числа выпускников школ. По его словам, сейчас число выпускников растет, а, значит, количество бюджетных мест должно быть увеличено.

Ранее сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов. Лидерами рейтинга стали выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета международных отношений (МГИМО).

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек, а в 2024 году российские университеты будут реализовывать не менее 300 образовательных программ, прошедших международную аккредитацию. В российских вузах будет развиваться инфраструктура, совершенствоваться информационные ресурсы, в студенческих городках создадут почти 80 тысяч новых мест.

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