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Названы вузы с самыми богатыми выпускниками

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Сервис подбора персонала Superjob провел исследование и составил рейтинг вузов с самыми высокооплачиваемыми выпускниками в области экономики и финансов. Результаты исследования приводит ТАСС.

Лидерами рейтинга стали выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного университета международных отношений (МГИМО), выпускники этих вузов в среднем зарабатывают 110 тысяч рублей. Год назад ВШЭ занимала единоличное первенство в рейтинге, однако МГИМО за минувший год нарастил позиции — средняя зарплата выпускников выросла на 10 тысяч, продемонстрировав максимальный рост из всех университетов.

Второе место занимает Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) со средним заработком выпускников в 100 тысяч рублей. Замыкает тройку — Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с показателем в 90 тысяч рублей.

В топ-5 также попали Финансовый университет при правительстве России (90 тысяч рублей) и Всероссийская академия внешней торговли при Министерстве экономического развития (МЭР) (86 тысяч рублей). Самая скромная зарплата у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанского государственного университета (по 54 тысячи рублей).

Выводы основаны на данных о зарплатах выпускников за период с 2013 по 2018 год. В исследовании принимает участие 45 вузов, для каждого университета считается среднее значение зарплаты.

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