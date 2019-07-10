Условия труда в России признали кабальными

Две трети россиян регулярно работают сверх нормы без дополнительной оплаты. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).

Так, Россия заняла четвертое место в группе европейских стран с наибольшей распространенностью нестандартных трудовых графиков. Выяснилось, что 64 процента российских работников трудятся в вечернее время, по ночам и в выходные. При этом компенсации за сверхурочные добивается только треть сотрудников.

Однако доля трудящихся сверхурочно россиян может быть гораздо выше, поскольку исследование проводилось по основному месту работы, тогда как значительная часть граждан работает неофициально или на фрилансе.

В приверженности нестандартному рабочему графику Россию обогнали Хорватия, Греция и Польша. Отмечается, что эти страны традиционно считаются странами с самыми низкими зарплатами.

Исправнее всего придерживаются стандартного трудового графика жители Израиля и Нидерландов — там в нерабочее время трудятся 44 и 49 процентов работников соответственно. При этом официальная рабочая неделя в Нидерландах составляет всего 27 часов.

Ранее основатель и глава китайского интернет-холдинга Alibaba Group Джек Ма высказался о пользе сверхурочной работы. Он выступил в защиту графика «996», который подразумевает работу по 12 часов шесть дней в неделю.

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