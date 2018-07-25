Чиновница три года спала на рабочем месте

Сотрудница департамента автотранспорта американского штата Калифорния постоянно спала на рабочем месте. Об этом сообщает издание The Sacramento Bee.

Очевидцы рассказали следователям, что она каждый день приходила в офис, засыпала и не пробуждалась по меньшей мере три часа. С февраля 2014 года до декабря 2017 года она потратила на отдых около 2,2 тысячи часов рабочего времени.

Материалы по теме Не спать! Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет Бездельник уровня «бог» Семь ролевых моделей для желающих не работать и получать за это деньги

Женщина объясняла офисный сон болезнью. В 2016 году ее лечащий врач уведомил учреждение, что она не сможет выполнять прежние должностные обязанности. Сотруднице дали другую должность, но она продолжила ходить на работу и спать.

Ее сослуживцы неоднократно жаловались начальству, однако реакции так и не последовало. Женщина продолжает работать в департаменте транспортных средств и по-прежнему спит.

В 2017 году сообщалось, что власти калифорнийского города Сан-Франциско обнаружили, что уборщик метро ухитрился получить сотни тысяч долларов за сверхурочную работу, большую часть времени прохлаждаясь в подсобке.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!