Уборщик метро Сан-Франциско заработал 271 тысячу долларов за год

Организация Transparent California выяснила, что уборщик одной из станций метро американского города Сан-Франциско в течение года заработал больше 270 тысяч долларов. Об этом сообщает KTVU.

В 2015 году официальная заработная плата Лян Чжао Чжана (Liang Zhao Zhang), следящего за чистотой на станции Пауэлл-стрит, составила около 58 тысяч долларов. Кроме того, он получил более 162 тысяч долларов за сверхурочную работу. C учетом бонусов и поощрений уборщик заработал 271 243 доллара.

В Transparent California выяснили, что согласно документам, Чжан приходил на работу каждый день, в том числе по выходным, праздникам и во время отпуска. Средняя продолжительность рабочего дня составляла 17 часов. Записи камер видеонаблюдений показывают, что уборщик периодически скрывался в кладовке и часами не показывался оттуда.

Директор по перевозкам Системы скоростных поездов Сан-Франциско Рой Агилера пояснил, что станцию Пауэлл-стрит облюбовали бездомные, поэтому уборщикам всегда хватает работы. По его словам, Чжан выполнял все, что ему было поручено.