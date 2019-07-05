Молодые россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) выяснили, на какую зарплату рассчитывают россияне в возрасте от 18 до 30 лет, передает RT.

По результатам опроса, на самую высокую зарплату рассчитывают работники сферы информационных технологий. Так, треть IT-специалистов претендуют на зарплату от 50 до 60 тысяч рублей в месяц.

Такую же зарплату для себя считают приемлемой 25 процентов молодых людей, занятых в силовых структурах. Большинство работников сфер финансов, консалтинга и рекламы готовы довольствоваться зарплатой в 30-40 тысяч рублей.

Наиболее скромные зарплатные ожидания у научных сотрудников, работников образования, культуры и медицины. Из них 40 процентов рассчитывают на зарплату в 20-30 тысяч рублей.

В апреле россияне назвали необходимую для «достойной жизни» зарплату. По мнению опрошенных, размер достойной заработной платы в России начинается от 50 тысяч рублей.

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