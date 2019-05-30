Уровень жизни россиян оценили по еде

В 2019 года на еду в среднем приходилось 32 процента всех расходов россиян. Это показал разработанный холдингом «Ромир» Food Index. Соответствующие расчеты поступили в редакцию «Ленты.ру». В 2018 году этот показатель был на уровне 30 процентов, в 2017-м — 32 процентов.

Разработанный холдингом Food Index показывает динамику доли затрат домохозяйств на продукты питания в их общей структуре. «Размер этой доли демонстрирует, к какой категории стран по степени благосостояния относится исследуемое население», — отмечается в исследовании.

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По результатам расчетов Food Index, Россия по доле затрат оказалась «средней» страной со сравнительно обеспеченным населением. К такой категории относятся государства с показателем доли затрат в диапазоне от 30 до 40 процентов. Богатыми считаются государства с долей трат на еду в 20 процентов и меньше, бедными — с долей в 50-60 процентов.

Ранее в мае Росстат опубликовал доклад, в котором он оценивал финансовое положение домохозяйств за четвертый квартал 2018 года. По его результатам оказалось, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду. Товары длительного потребления им недоступны. После обнародования этих данных власти Ямало-Ненецкого автономного округа заподозрили ведомство в ошибке.

По данным региональных властей, 44 процентам опрошенных ВЦИОМ местных жителей всегда хватает денег на вещи первой необходимости, в то время как Росстат утверждал, что всем обследованным семьям Ямала денег хватает только на продукты питания. Позже ведомство заявило, что проводит проверку этих данных и не исключает ошибку.

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