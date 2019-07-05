Названа лучшая страна для жизни

Банк HSBC Holdings составил ежегодный рейтинг лучших мест для работы и жизни эмигрантов. Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Первую строчку в 2019 году заняла Швейцария, поднявшись на семь позиций. Это стало возможно благодаря высоким зарплатам, стабильной экономике и хорошим перспективам для детей.

Отмечается, что 82 процента приезжих в Швейцарии говорят, что с момента своего переезда в эту страну значительно улучшили качество своей жизни.

На втором месте оказался Сингапур, который до этого удерживал пальму первенства на протяжении последних четырех лет. Третью строчку заняла Канада. В первую десятку также вошли Испания, Новая Зеландия, Австралия, Турция, Германия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Вьетнам. России в списке нет.

В январе эксперты HSBC пришли к выводу, что Германия — самая подходящая страна для квалифицированных иностранных специалистов, которые хотят покинуть родину и работать за рубежом.

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