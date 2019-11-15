Российские вузы оказались привлекательны для иностранцев

Россия оказалась одной из самых привлекательных стран для иностранных студентов. Об этом заявил глава Минобрнауки Михаил Котюков на Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже, сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Так, по словам министра, отчет Организации экономического сотрудничества и развития в 2019 году показал, что Россия наряду с Францией и Германией является «одной из наиболее привлекательных стран для иностранных студентов». В сфере образования им уступают только англоговорящие страны.

Котюков также отметил, что российские вузы ежегодно открывают набор на бюджетные отделения примерно для 15 тысяч иностранцев — для этого созданы специальные правительственные квоты. Он подчеркнул, что Россия также активно принимает абитуриентов из стран, где продолжаются военные конфликты. «В 2019 году 541 место было предоставлено гражданам Сирии, 95 — абитуриентам из Йемена», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Кроме того, по словам Котюкова, в ближайшие пять лет планируется вдвое увеличить число иностранных студентов. «Для этого разработан специальный проект, который объединяет меры по развитию образования и научных исследований, университетской инфраструктуры и информационных систем», — отметил министр.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование», в рамках которого российское образование должно стать привлекательнее для иностранцев. Так, в ближайшие шесть лет благодаря федеральному проекту «Экспорт образования» число иностранных студентов в отечественных вузах вырастет вдвое — до 425 тысяч человек. На нацпроект было выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!